Schrikkeldag met zachte temperaturen, maar ook nieuwe buien en rukwinden jv

29 februari 2020

06u49

Bron: belga 3 Weernieuws Het weekend gaat van start met zeer zachte temperaturen, zo bericht het KMI. In de loop van de dag komen er wel opnieuw buien opzetten vanaf het westen, met rukwinden van 70 tot 90 kilometer per uur. Ook zondag gaat het opnieuw regenen.

De schrikkeldag begint wisselend tot zwaarbewolkt met hier en daar wat lichte regen. In de loop van de dag trekt een neerslagzone met buiige regen van west naar oost over het land. In de namiddag wordt het geleidelijk wisselend bewolkt met soms brede opklaringen, maar ook buien. Het blijft wel heel zacht, met maxima tussen 7 graden in de Hoge Venen en 12 of lokaal 13 graden in Vlaanderen.

De wind waait eerst vrij krachtig uit het zuiden, maar tijdens de passage van de neerslagzone neemt de wind toe tot krachtig of aan zee tijdelijk zeer krachtig en draait naar het zuidwesten. Er zijn rukwinden mogelijk van 70 tot tijdelijk 90 kilometer per uur.

Vannacht blijft het stevig waaien, met windstoten rond 60 kilometer per uur in het binnenland. Het wordt dan wisselend tot zwaarbewolkt met voornamelijk in het noordwesten van het land en in de Ardennen enkele buien. De minima schommelen tussen 0 graden in de Hoge Ardennen en 5 graden in het westen.

Voor zondag worden enkele opklaringen verwacht, maar vanaf de Franse grens wordt het geleidelijk zwaarbewolkt en in de namiddag en avond trekt opnieuw een actieve storing door het land, met lichte tot matige regen. De maxima schommelen tussen 4 graden in de Hoge Venen en 9 graden in het centrum. De wind waait matig tot vrij krachtig. De wind kan tot 70 kilometer per uur waaien.

Maandag wordt wisselend tot zwaarbewolkt met buien en kans op korrelhagel en een donderslag. Dinsdag wijzigt het weerbeeld niet. Ook woensdag is het nog vrij fris en licht wisselvallig met enkele lokale buien. De maxima liggen nog steeds tussen 3 en 8 graden. Voor donderdag is de voorspelling nog onzeker maar waarschijnlijk blijft het fris en op een lokale bui na droog. Vrijdag krijgen we in de loop van de dag mogelijk te maken met een storing vanuit Frankrijk.