Schrikkeldag begin van onstuimig einde van krokusvakantie met stevige rukwinden, nummer 1722 geactiveerd

29 februari 2020

06u49

Bron: belga 12 Weernieuws Regenperiodes en buien, die soms intens kunnen zijn, in het westen van het land, dat verwacht het KMI. In de loop van de dag komen er opnieuw buien opzetten vanaf het westen, met rukwinden van 70 tot 90 kilometer per uur. Ook zondag gaat het opnieuw regenen. Het nummer 1722 is geactiveerd.

Al tijdens het eerste deel van de namiddag bereikt de neerslag het centrum. Vrij snel wordt de oostelijke landshelft bereikt, om uiteindelijk tijdens het tweede deel van de namiddag het land te verlaten. Deze storing gaat gepaard met een toenemende windsterkte en rukwinden rond 80 of 90 km/u, mogelijks zelfs 100 km/u of lokaal nog iets meer ten zuiden van Samber en Maas.

Aan de achterzijde van de storing wordt het tijdelijk droger met opklaringen. Op het einde van de dag ontstaan lokale buien vanaf de kust. Maxima tussen 8 en 11 graden in de Ardennen en tussen 11 en 13 graden elders. Na de doortocht van deze storing neemt de temperatuur iets af. De wind waait vrij krachtig tot krachtig, aan zee soms zelfs zeer krachtig.

Vanavond verwacht het KMI lokaal regen- of voorjaarsbuien met eventueel een donderslag. Vannacht wordt het droger in het centrum van het land met brede opklaringen. Aan de kust blijft het buiig. Op het Ardense reliëf zijn enkele voorjaarsbuien of is (smeltende) sneeuw nog steeds mogelijk. Het wordt frisser dan de vorige nacht met minima tussen 0 en 3 graden ten zuiden van Samber en Maas en minima tussen 3 en 5 graden elders. De zuidwestenwind blijft vrij krachtig in het binnenland met rukwinden rond 60 km/u en vrij krachtig tot krachtig aan zee met rukwinden die nog kunnen oplopen tot 80 km/u tijdens de buien.

Winterse neerslag

Zondagochtend wordt het wisselend bewolkt. Die kunnen tijdelijk breed zijn in het centrum van het land. In de Ardennen zijn de wolkenvelden talrijker en kan wat (winterse) neerslag vallen. Aan de kust zijn op het einde van de ochtend nog buien mogelijk. In de namiddag bereikt een regenzone ons land via Frankrijk. De neerslag zal wijdverspreid en soms overvloedig zijn. De maxima liggen tussen 4 en 7 graden in de Ardennen, en tussen 8 en 9 graden elders. De wind waait eerst overal vrij krachtig uit zuidwestelijke richtingen met rukwinden rond 60 km/u. In de namiddag neemt de windsterkte tijdelijk af tot zwak of matig en waait de wind in Vlaanderen uit veranderlijke richtingen alvorens te waaien uit westelijke tot noordwestelijke richtingen. In het zuiden van het land blijft de wind vrij krachtig waaien uit zuidelijke richtingen met rukwinden tussen 60 en 80 km/u.

Maandag is het eerst meestal zwaarbewolkt met soms regen of smeltende sneeuw, en in de Ardennen lokaal sneeuw. In de loop van de dag wordt het weerbeeld vanaf het westen wisselvalliger met buien, maar soms ook opklaringen. Tijdens de buien is er kans op korrelhagel en een donderslag. De maxima liggen tussen 3 graden in de Hoge Venen en 8 graden over het centrum en het westen. Er waait een matige of plaatselijk af en toe een vrij krachtige zuidenwind, die later ruimt naar het zuidwesten. Aan zee ruimt de wind verder naar het noordwesten.

Dinsdag verwachten we nog enkele buien, die in de Ardennen soms een winters karakter krijgen. Er zijn ook langere droge perioden met tijdelijke opklaringen. De maxima schommelen nog steeds tussen 3 en 8 graden, wat ongeveer normaal is voor deze tijd van het jaar.

Nummer 1722 geactiveerd

Door het risico op storm of wateroverlast is zaterdagochtend het noodnummer 1722 geactiveerd. Dat meldt de FOD Binnenlandse Zaken. Het nummer 1722 is geen noodnummer. Het wordt geactiveerd om de noodcentrales 112 niet te overbelasten en personen die in levensgevaar zijn, niet te laten wachten. Mensen moeten zich wenden tot het nummer 1722 wanneer er geen levensgevaar is, maar wel de hulp van de brandweer nodig is, bijvoorbeeld bij een ondergelopen kelder of wateroverlast op de openbare weg.

