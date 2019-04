Schrale wind Het weer met Jill Peeters: weersvoorspelling 12 april Jill Peeters

11 april 2019

12u00 15 Weernieuws Vrijdag wisselen wolken en zon elkaar af, en blijft het droog. Het wordt nog kouder, met niet meer dan 8 graden en nog steeds een schrale wind.

Vrijdagavond en in de nacht naar zaterdag verdwijnt een groot deel van de stapelwolken en zijn er brede opklaringen. Met minima van 0 tot -3 graden verloopt de nacht koud. In de Oostkantons kan het zelfs vriezen tot -6 graden.

Zaterdag staat er nog steeds een schrale wind en wordt het slechts 7 graden, wat echt wel kouder is dan normaal. Bovendien zijn er een paar aprilse buien mogelijk met natte sneeuw in de Ardennen en korrelhagel elders.

Zondag is er een mix van zon en stapelwolken. In de hoge Ardennen kan een lokale bui ontstaan, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Met maxima van 7 tot 11 graden is het iets zachter dan de voorgaande dagen.

Volgende week draait de wind naar het zuidoosten en wordt geleidelijk zachtere lucht naar ons land geblazen. Maandag is het nog 9 tot 14 graden, donderdag kan het tot 20 graden worden.