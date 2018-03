Schrale wind maakt het ijzig koud: morgen gevoelstemperaturen tot -14 graden TK

16 maart 2018

07u00

Bron: Belga 1 Weernieuws Vanavond en vannacht komt er een gure noordoostenwind opzetten. Die brengt wat sneeuw met zich mee, maar ook de temperaturen duiken de dieperik in. Vannacht gaat het lichtjes vriezen en ook morgen komt het kwik overdag maar net boven 0 graden uit , maar de gevoelstemperatuur zal nog een stuk lager liggen, aldus weervrouw Jill Peeters.

Vannacht trekt Koning Winter opnieuw ons land binnen. De temperaturen duiken naar waarden tussen -2 en 0 graden. De bewolking neemt opnieuw toe en na middernacht kan er wat lichte sneeuw vanuit Nederland en Duitsland aangevoerd worden. De eerste vlokken blijven echter niet liggen, omdat de grond niet koud genoeg is.

Ook morgenvoormiddag kunnen er nog enkele sneeuwvlokken uit de lucht vallen, maar ook hier blijft het eerder beperkt. Hier en daar kan het glad zijn, maar door de band genomen zullen we weinig last hebben van gladde wegen. Het blijft de hele dag somber en betrokken, maar het wordt wel droger in de namiddag.

Gevoelstemperaturen tot -14 graden

Veel sneeuw zit er dus niet in, maar dat wil niet zeggen dat het niet koud wordt. De maxima komen in Vlaanderen nauwelijks boven het vriespunt uit, maar de schrale noordoostenwind doet het veel kouder aanvoelen. “De gevoelstemperatuur berekenen we aan de hand van een formule die rekening houdt met de temperatuur en de wind”, verduidelijkt weervrouw Jill Peeters. “Morgen halen we maximaal 0 of 1 graad, en daarnaast staat er een constante wind van 4 tot 5 Bft. Als je dan in de wind gaat staan, kan de gevoelstemperatuur dalen tot -14 graden Celsius.”

Peeters benadrukt dat dat niet gevaarlijk is, al is het wel belangrijk om je goed aan te kleden. “Het gaat om wind uit het noordoosten en die is niet alleen koud, maar ook kurkdroog. Dat wil zeggen dat het isolerende luchtlaagje rond je huid, die vastgehouden wordt door de haartjes, weggeblazen wordt en je dus sneller gaat afkoelen. En daarnaast verdampt je transpiratie ook sneller.” Met andere woorden: een muts en sjaal zijn morgen geen overbodige luxe.