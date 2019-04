Schrale noordoostenwind Het weer met Jill Peeters: weersvoorspelling 10 april Jill Peeters

09 april 2019

12u00 15 Weernieuws Het wordt een zonnige dag, met enkel in de ochtend nog veel bewolking in het zuiden van het land. Daar zijn er ook nog enkele regenbuien mogelijk, de restanten van de wisselvalligheid van het voorbije etmaal. Ondanks al de zon, wordt het niet warmer dan gisteren, met maxima die uitkomen tussen 10 en 12 graden. Er staat een matige en schraal aanvoelende noordoostenwind.

Vanavond is het nog steeds droog en helder weer. Onder een schitterende sterrenhemel gaat het snel afkoelen, om uit te komen op minima net boven het vriespunt. Aan de grond kan het zowat overal lichtjes vriezen. In de Ardennen worden de temperaturen negatief. De wind waait zwak tot matig uit het noordoosten en voelt erg koud aan.

Een hogedrukgebied met kern over de Scandinavische landen bepaalt het weer tot in ons land. Dit zorgt immers voor rust in de atmosfeer, maar ook voor een aanvoer vanuit het oosten van schrale lucht.

Donderdag is het zonnig, maar niet warmer dan 10 graden. Er staat bovendien nog steeds een schrale noordoostenwind. Na de middag komen er wolkenvelden opzetten vanuit Nederland en Duitsland.

Vrijdag wisselen wolken en zon elkaar af, en blijft het droog. Het wordt nog kouder, met niet meer dan 8 graden en nog steeds een schrale wind.

Zaterdag staat er nog steeds een schrale wind en wordt het slechts 7 graden, wat echt wel kouder is dan normaal. Bovendien zijn er een paar aprilse buien mogelijk met natte sneeuw in de Ardennen en korrelhagel elders.