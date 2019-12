Schotland verbreekt temperatuurrecord: 16,8 graden midden in decembernacht Redactie

30 december 2019

09u47

Bron: The Guardian 0 Weernieuws Niet alleen bij ons zijn de temperaturen opvallend zacht voor de tijd van het jaar, in het noorden van Schotland braken ze gisteren een nieuw warmterecord: de temperatuur zakte er ‘s nachts niet verder dan 16,8 graden Celcius. Ook in het noord-oosten van Engeland en het noorden van Wales was het opvallend warm, schrijft The Guardian.

De Britse weerdienst Met Office kon de temperatuur zondagnacht om 3 uur optekenen in Cassley in Sutherland. Het gaat om de hoogste temperatuur ooit gemeten voor 29, 30 en 31 december. Vooral het feit dat de hoge temperatuur ‘s nachts werd gemeten, is opmerkelijk, zegt meteoroloog Alex Burkill. “Temperaturen van 16 en 17 graden in dat gebied zijn in december niet uitzonderlijk, maar wel dat ze nu ook 's nachts worden gemeten.”

De hoge temperatuur wordt verklaard door een combinatie van twee factoren. Ten eerste wordt er warme lucht richting de regio gestuurd vanuit de Atlantische Oceaan, waar de hele Britse eilanden en ook wij van profiteren. Maar ook een lokaal föhn-effect speelt mee. Dat komt voor in bergachtig gebied, waarbij koude en natte omstandigheden aan de ene kant van een berg aan de andere kant droge en warme lucht opleveren.