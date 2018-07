Schauvliege is duidelijk: "Watervoorraad is voldoende" Gunter Van Stappen

22 juli 2018

13u44

Bron: VTM Nieuws 12 Weernieuws Het is al een tijdje erg droog in ons land en deze week wordt zelfs een hittegolf voorspeld. Heel wat mensen maken zich zorgen over de waterbevoorrading, maar volgens minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) is er geen reden tot paniek. “Mensen moeten zich geen zorgen maken”, vertelt ze in de studio’s van VTM NIEUWS.

“Er is voldoende voorraad, maar we hebben wel preventief maatregelen gevraagd aan de burgers”, aldus Schauvliege. “Dat om ervoor te zorgen dat er over twee à drie maanden nog water uit de kraan blijft komen. Maar we moeten sowieso veel verstandiger omspringen met drinkwater: het gazon sproeien met drinkwater uit de kraan is onverantwoord.”

Veel mensen beweren dat er in zuiderse landen veel minder regen valt dan hier en dat er daar nooit problemen zijn. “Het is niet dat de zaken hier slecht worden aangepakt”, aldus Schauvliege. “Maar in die landen zie je niet dat het gazon besproeid wordt met drinkwater.”

Procedure om droogte te erkennen als landbouwramp

Schauvliege start de procedure om de aanhoudende droogte te erkennen als landbouwramp. "We zullen die procedure starten, maar we moeten daar wel de adviezen van experten voor hebben. Zo moet vastgesteld worden dat het gaat om een uitzonderlijke droogte. Daar hebben we het KMI voor", aldus Schauvliege.

Eerder deze week hadden landbouworganisaties aan minister Schauvliege gevraagd om te onderzoeken of de voorwaarden vervuld zijn om de droogte van de afgelopen weken te erkennen als landbouwramp. Volgens minister Schauvliege wordt die procedure nu opgestart.