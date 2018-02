Russen verbaasd over magische lichtzuilen aan nachtelijke hemel HA

25 februari 2018

06u55

Bron: VRT, Instagram 763 Weernieuws Ook in Sint-Petersburg is het momenteel bijtend koud. Het kwik zakte er tot onder -20 graden Celcius en dat zorgde vrijdagnacht voor een speciaal weerfenomeen.

Inwoners van de Russische stad deelden op sociale media verschillende foto's van lichtzuilen die er de nachtelijke hemel kleurden. Het spektakel duurde ongeveer een halfuur. Sommige internauten vermoedden dat het om noorderlicht ging, maar daar had de lichtshow niets mee te maken. De zuilen ontstaan wanneer licht gereflecteerd wordt op in de lucht zwevende ijskristallen. Als dat gebeurt door zonlicht spreken we van zonnezuilen. In Sint-Petersburg lagen kunstmatige lichtbronnen aan de basis. Ofwel: lichtvervuiling met een magisch kantje.

Это не передать словами🙌🏻#северноесияние Een foto die is geplaatst door null (@akishina) op 24 feb 2018 om 01:56 CET

