Russen verbaasd over magische lichtzuilen aan nachtelijke hemel
Inwoners van de Russische stad deelden op sociale media verschillende foto's van lichtzuilen die er de nachtelijke hemel kleurden. Het spektakel duurde ongeveer een halfuur. Sommige internauten vermoedden dat het om noorderlicht ging, maar daar had de lichtshow niets mee te maken. De zuilen ontstaan wanneer licht gereflecteerd wordt op in de lucht zwevende ijskristallen. Als dat gebeurt door zonlicht spreken we van zonnezuilen. In Sint-Petersburg lagen kunstmatige lichtbronnen aan de basis. Ofwel: lichtvervuiling met een magisch kantje.
Ну и еще немного вчерашних фоток световых столбов. Многие уверены, что это некая аномалия, что раньше так ярко столбы никогда не горели. И они отчасти правы, но лишь отчасти. Тут все объясняется современным обилием различного лампочек - галогенных, диодных, вольфрамовых, ртутных, именно они обеспечивают такое разнообразие в цветовом спектре. Но с другой стороны и климат действительно меняется, так что некая аномалия действительно имеет место быть. Столбы лучше всего наблюдать за городом, в темном месте, в противоход источнику света. При этом надо учитывать, что это явление крайне нестабильное. Направление свечения меняется как и со сменой точки наблюдения, так и с краткосрочным течением времени. Они могут гореть и несколько часов подряд, регулярно меняя яркость свечения, и вспыхивать, всего буквально минут на 15. Когда мне вчера написали о необычном свечении в небе, я еще долго не решался выехать на съемку, ибо в большинстве случаев, до места добраться попросту не успеваешь. Поглядывая около 40 минут в окно, с тайной надеждой, что столбы все же погаснут, т.к. вылазить с теплой постели за просмотром сериала, совсем не хотелось, все же решено было не лениться, и таки съездить на съемку. Долго катался по заброшенным дорогам выискивая удобные ракурсы, но за неимением таковых - везде, вдоль дорог мешали ветки деревьев, пришлось лезть в чисто поле. Полтора часа просидев в сугробе на болоте и окончательно околев, решил уж было ехать домой. Но не тут то было. С наступлением ночи повысилась влажность, в низинах на дорогах застелился болотный туман, и вот тут столбы реально вспыхнули - разгоревшись прямо до небес, да так ярко и мощно, что прям дух захватывало. Как будто кто то дернул рубильник и дал напряжение в сеть -пых, пых, пых и в ширь и ввысь, столб за столбом. Откровенно, такое диво я наблюдал впервые, даже фары редких встречных машин давали невероятно мощный столб в небо. Ни самой машины, ни фар еще не видно, видно только как столб плывет по небу, все это, конечно, выглядело очень здорово. Таким образом пришлось еще битый час скакать по дороге, да по сугробам. Ну да, эта чарующая симфония северных огней, однозначно того стоила. #нижневартовск #световыестолбы
...Сначала я подумала что меня глючит, но потом, позвав мужа, поняла что глючит небо)) Очень красивое явление..как то уже я с ним сталкивалась..были думки что Северное сияние, но не то немного..потом думали что метеоритные дожди, тоже нее..но потом погуглили и нашли ответ..Световые столбы! Возникают при температуре ниже минус 20ти, когда в атмосфере образуется огромное количество ледяных кристалов, способны отрожать световые лучи..ну много еще показателей и бла- бла..но красиво! Очень) и необычно для Питера..явление продержалось минут 30 и исчезло само собой🌠❄☄ А я задубела это фотать)🌌 @vyborgskiy_rayon @ozerki_spb #этопитер#зимнийпите#природноеявление#световыестолбы#шик
2 reacties
Peter Janssens
Licht weerkaatsingen
guido vermeyen
voorbode apocalyps.......