Rukwinden vernielen gans rennersdorp Paracycling in Oostende JHM

01 mei 2018

13u17 4 Weernieuws Rukwinden van 80 kilometer per uur hebben gisteravond lelijk huisgehouden in het rennersdorp van de UCI Paracycling in Oostende. Nadat een omheining het begaf, werd gans het rennersdorp bijeen geblazen.

“Liefst 20 van de in totaal 35 opgestelde tenten zijn kapot gewaaid”, zucht organisator Robert Declercq. “Alle tenten waren nochtans beveiligd met gewichten maar die weerstonden de rukwinden niet. Ook Heras hekken waaiden weg en enkele daarvan belandden tegen de gevel van een woning.

Het evenement start pas donderdag en gelukkig was er nog niet zo veel rennersmateriaal aanwezig. Maar toch zijn drie à vier fietsen van de Italiaanse ploeg beschadigd door rondvliegende tenten. Die fietsen zijn peperduur want ze zijn aangepast aan de handicap van de atleten. De schade loopt zo op tot 30.000 euro of meer”, zucht Robert.

Zowel vandaag als morgen wordt met man en macht gewerkt om het rennersdorp terug op te bouwen. De start van de derde editie van de UCI World Tour in Oostende komt niet in het gedrang. Er worden 380 atleten uit 38 landen verwacht.