Rukwinden tot meer dan 100 km/u verwacht

Bron: Belga 3 Henk Deleu Archiefbeeld. Weernieuws Het nieuwe jaar brengt nog geen nieuw weerbeeld: b uien en rukwinden domineren de komende dagen het weerbeeld. Dat meldt het KMI. Vooral in de nacht van dinsdag op woensdag kan het fors gaan waaien, tot meer dan 100 kilometer per uur. De weerdienst roept voor die nacht "code geel" uit in heel België, en zelfs "code oranje" aan de kust.

Deze namiddag wordt het betrokken. Op sommige plaatsen kan er opnieuw veel regen vallen. Het kwik klimt tot rond 8 graden. Vanavond is het op de meeste plaatsen nog altijd zwaarbewolkt met regen. Vanaf het westen verschijnen er wat opklaringen, maar er komen ook buien tot ontwikkeling. In de Ardennen kan smeltende sneeuw vallen en in de Hoge Venen worden dit sneeuwbuien. De minima liggen tussen 0 en 4 graden in de Ardennen, rond 7 graden aan zee en rond 5 graden op de meeste andere plaatsen.

Dinsdag krijgen we eerst mooie zonnige perioden, maar later neemt de bewolking toe, gevolgd door lichte regen. De temperatuur stijgt tot rond 7 graden. 's Nachts gaat het intenser regenen en stevig waaien. De wind neemt dan overal toe tot krachtig, met rukwinden tot 100 kilometer per uur. Aan zee neemt de wind toe tot zeer krachtig met rukwinden tot 110 kilometer per uur.

Voor de kust geldt tijdens de nacht van dinsdag op woensdag "code oranje": "het wordt zeer moeilijk om zich tegen de wind in op straat te bewegen, de bomen zijn helemaal in beweging, grote bomen kunnen omwaaien, takken kunnen afbreken en er kan grote schade worden aangebracht aan woningen", aldus het KMI. In de rest van België geldt "code geel", waarbij bijvoorbeeld kleinere bomen kunnen omwaaien of dakpannen kunnen verschuiven.

Ook woensdagochtend zal het naar verwachting nog regenen en zal er nog veel wind zijn. Geleidelijk wordt het wel droger en rustiger, al blijven buien mogelijk. De maxima schommelen rond 11 graden.

Ook de dagen nadien moeten we nog rekening houden met regen en buien. Het blijft voorlopig wel relatief zacht.

