Rukwinden razen nog even voort jv

11 februari 2020

07u42

Bron: belga 0 Weernieuws Het is hoofdzakelijk ten zuiden van Samber en Maas wisselend tot zwaarbewolkt met buien die op de Ardense hoogten een winters karakter aannemen. Een lokale donderslag is niet uitgesloten.

In Vlaanderen blijft het waarschijnlijk -op een enkele bui na- droog met brede zonnige perioden. Maxima van 1 graad in de Hoge Venen tot 8 graden in het centrum. De wind waait in het binnenland vrij krachtig tot krachtig uit het westen. Aan zee is de wind overwegend zeer krachtig. Rukwinden tot 90 km/u zijn nog altijd mogelijk, zeker aan zee, zegt het KMI.

Dinsdagavond en -nacht is het op de meeste plaatsen droog met opklaringen. In de Ardennen kunnen er de hele nacht winterse buien vallen. De minima schommelen tussen -2 graden in de Hoge Venen en 4 graden in het westen van het land. De westzuidwestenwind zwakt af tot matig landinwaarts en nog vrij krachtig tot krachtig aan zee en op de Ardense toppen. We verwachten rukwinden tot nog 75 km/u 's avonds en zowat 60 km/u later in de nacht.

Woensdag beginnen we de dag op de meeste plaatsen met brede opklaringen. In de Ardennen is er meer bewolking met kans op een winterse bui. Later overdag wordt het overal wisselend bewolkt met vooral in de Ardennen nog (winterse) buien. De maxima liggen tussen 1 en 4 graden in Hoog-België en tussen 5 en 8 graden elders. De wind waait matig tot vrij krachtig uit zuidwestelijke richtingen. Windstoten tot 60 à 70 km/u zijn mogelijk.