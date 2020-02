Rukwinden blijven ons komende dagen gezelschap houden jv

18 februari 2020

06u32

Bron: belga 2 Weernieuws We krijgen een wisselend tot soms zwaarbewolkte dag. Het blijft, op enkele buien na, veelal droog. De maxima schommelen tussen 4 en 7 graden in Hoog­-België en 9 tot lokaal 10 graden elders. De zuidwestenwind waait krachtig aan de kust en matig tot vrij krachtig in het binnenland. Rukwinden rond 60 km/u zijn mogelijk, zegt het KMI.

Vannacht trekt een storing vanaf de kust over het land met tijdelijk regenachtig weer. In Hoog-België kan de neerslag een winters karakter aannemen. De minima schommelen tussen 0 en 3 graden in Hoog­-België en tussen 3 en 5 graden elders. De wind waait matig tot vrij krachtig. Bij het voorbijtrekken van de storing ruimt de wind van zuidwestelijke naar westelijke richtingen. Rukwinden zijn mogelijk tot 75 km/u.

Morgenochtend verlaat een storing ons land via het zuidoosten. In de Hoge Ardennen kan er daardoor 's morgens nog wat winterse neerslag vallen. In de loop van de dag is het in de meeste streken wisselend bewolkt en overwegend droog. Op het eind van de namiddag of in de avond wordt het vanaf het westen betrokken. De maxima schommelen tussen 2 en 8 graden. De wind waait meestal matig tot soms nog vrij krachtig uit westelijke richtingen.

Donderdag wordt het zwaarbewolkt of betrokken met soms wat lichte regen of motregen. Vanaf de avond trekt een storing van de kust richting de Ardennen. Het wordt opnieuw wat zachter met maxima tussen 5 en 11 graden. De zuidwestenwind neemt toe naar vrij krachtig tot krachtig. Er staan rukwinden rond 60 km/u en donderdagnacht tot 80 km/u.

