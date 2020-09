Rook van bosbranden aan westkust van VS bereikt oostkust RL

16 september 2020

01u24

Bron: Belga 0 Weernieuws De rook van de enorme bosbranden die sinds midden augustus de Amerikaanse westkust teisteren, heeft de Verenigde Staten doorkruist en bereikte dinsdag de oostkust, ongeveer 4.000 kilometer verderop. Dat melden Amerikaanse weerdiensten.

Volgens de website New York Metro Weather werd de ietwat wazige lucht boven de stad veroorzaakt door de rook, die blijft hangen op een hoogte van 4.500 tot 6.000 meter. De rook zat dagenlang vast boven de westkust. Maar maandag werd die door een luchtstroom naar het oosten gebracht, legt de site uit.

De landelijke meteorologische dienst maakte vanaf maandagavond de aanwezigheid van rook uit het westen zichtbaar op satellietfoto's. Hoewel de rook pieken in de vervuiling veroorzaakte in steden als Vancouver (Canada), Portland, of San Francisco, zou die slechts een beperkte impact hebben op de luchtkwaliteit van de economische hoofdstad van de VS, zeiden de twee sites.

Volgens New York Metro Weather zou de rook tegen woensdag verdwijnen.

Bij de bosbranden in de VS zijn al 33 mensen om het leven gekomen. De branden in de verscheidene Amerikaanse staten hebben naar schatting zo'n 1,8 miljoen hectaren in de as gelegd.

