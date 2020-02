Rest van de week overwegend droog, tegen het weekend opnieuw regen en felle wind HLA

05 februari 2020

06u55

Bron: VTM Nieuws, KMI 4 Weernieuws De rest van de week blijft overwegend droog en rustig, het weekend ziet er herfststachtig uit met veel regen en felle wind.

Vandaag blijft het droog en rustig, met hier en daar wat zon. In het westen van het land begint de dag grijs, maar ook daar volgen opklaringen. In de Ardennen is er kans op aanvriezende mist en rijm- of ijsplekken. De maxima schommelen tussen 2 graden op de Ardense hoogten en 8 graden in Vlaanderen. Vanavond en vannacht wordt het rustig en vrij koud met opklaringen, wolkenvelden en enkele aanvriezende mistbanken bij minima van 3 graden in Vlaanderen. In de Ardennen kan het licht vriezen.

Morgen krijgen we een rustige en droge dag. Na het optrekken van het ochtendgrijs zal hier en daar de zon schijnen. De maxima liggen tussen 3 graden in de Hoge Venen en 8 graden in het westen

Ook vrijdag krijgen we mooie zonnige perioden. Na een koude start met temperaturen rond of onder het vriespunt klimt het kwik tot zo’n 8 graden.

Zaterdag blijft grotendeels droog, met zachte temperaturen tot 8 graden. Zondag wordt een herfstachtige dag met veel regen en felle wind, bij maxima van 12 graden.