Relatief zonnig einde van de paasvakantie - volgende week stijgt kwik naar 24 graden FT

14 april 2018

07u43

Bron: Belga 0 Weernieuws Het KMI verwacht deze namiddag zonnig en droog weer. Geleidelijk meer bewolking met tegen de avond buien. Maxima tot 18 graden. Later deze week kan het kwik stijgen naar 24 graden.

Zaterdagnamiddag kunnen we aanvankelijk genieten van aangenaam en droog voorjaarsweer. Geleidelijk neemt de bewolking toe en verwacht het KMI enkele buien, vooral in de westelijke landshelft. Een donderslag is daarbij niet uitgesloten. De maxima liggen rond 14 of 15 graden in de Ardennen en aan de kust. Elders stijgen de temperaturen tot 17 à 18 of lokaal 19 graden. De wind waait meestal zwak uit zuidelijke of veranderlijke richtingen.

Zaterdagavond trekken de buien langzaam weg richting Duitsland en Nederland, hoewel ze over het oosten van het land heel de nacht blijven slepen. Elders wordt het lichtbewolkt en droog, met lokaal vorming van nevel of mist. De minima liggen tussen 7 en 12 graden, bij een overwegend zwakke wind uit oost tot zuidoost ruimend naar zuid.

Zondag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. Het blijft op de meeste plaatsen droog, hoewel wat lokaal gedruppel niet onmogelijk is. De zachte maxima liggen tussen 14 graden in de Hoge Venen en 17 of 18 graden in het centrum van het land. De wind waait matig uit zuid tot zuidwest, met in de loop van de namiddag een noordwestelijke zeebries aan de kust.

Tijdens de nacht van zondag op maandag trekt een zwakke storing van west naar oost over het land. Dat gaat vooral gepaard met meer bewolking, al kan er in het noordwesten van het land wat lichte regen of motregen vallen. Minima tussen 5 en 11 graden, bij een meestal zwakke zuid- tot zuidwestenwind.

Maandag zorgt een zwakke storing vooral na de middag voor veel bewolking en hier en daar wat lichte regen. Het blijft wel zacht, met maxima tussen 14 en 18 graden, bij een zwakke tot matige westenwind.

Van dinsdag tot donderdag wordt ons weerbeeld bepaald door een hogedrukgebied dat zich installeert nabij Denemarken. Hierdoor wordt droge en steeds warmere, continentale lucht in onze richting gestuwd. Het wordt meestal zonnig, met temperaturen die geleidelijk oplopen tot 24 graden op donderdag.

Vrijdag verschuift de kern het hogedrukgebied verder oostwaarts richting Oost-Europa. Het blijft echter zonnig en warm, met maxima tot 21 of 22 graden.