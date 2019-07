Regenzone trekt vanaf middag over het land LH

10 juli 2019

06u24

Bron: Belga 0 Weernieuws Vandaag wordt het gedeeltelijk tot zwaarbewolkt met mogelijk al een buitje in de voormiddag in het noorden. Rond de middag bereikt een regenzone het westen van het land, en trekt dan oostwaarts door het land. De maxima schommelen tussen 19 graden in de Ardennen en in het noorden van het land en 24 graden in het uiterste zuiden, voorspelt het KMI.

Vanavond schuift de regenzone richting de Ardennen om ons land in de loop van de nacht te verlaten. Achter de regenzone krijgen we tijdelijk droger weer met opklaringen die vanaf de kust binnenschuiven. Er is ook kans op wat nevel. De minima liggen tussen 11 en 15 graden bij een zwakke wind uit zuidelijke tot zuidwestelijke richtingen.

Morgen krijgen we meestal bewolkt weer met kans op enkele buien. De maxima liggen tussen 19 graden aan zee en 23 graden in de Kempen. Er staat daarbij een zuidwestelijke tot westelijke wind die zwak tot matig is in het binnenland en matig aan zee.



Vrijdag zorgt een onstabiele atmosfeer opnieuw voor vrij veel stapelwolken en buien, eventueel vergezeld van een onweer. De buien trekken oostwaarts over ons land. De maxima schommelen tussen 20 en 24 graden bij een matige wind die van het zuidwesten naar het noordwesten ruimt.



Zaterdag blijft het wisselvallig, met enkele buien, mogelijk opnieuw vergezeld van onweer. De noorden- tot noordwestenwind voert koelere lucht aan, waardoor de maxima blijven steken rond 21 of 22 graden in het centrum.



Zondag en begin volgende week blijft het opnieuw droog.

