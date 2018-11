Regenzone trekt over het land, met rukwinden tot 60 km/u Redactie

07 november 2018

06u54

Bron: Belga 0 Weernieuws Woensdag trekt een weinig actieve regenzone van het westen naar het oosten over het land. Er staat een stevige wind met rukwinden tot 60 kilometer per uur. De maxima schommelen tussen 11 en 15 graden, zo meldt het KMI.

Aan het einde van de namiddag verschijnen er opklaringen in het noordwesten van het land. De regenzone trekt in de loop van de avond weg naar het oosten, het sein voor een zo goed als droge nacht. Al blijft de kans op een bui bestaan aan zee en in de Ardennen. De minima liggen tussen 5 graden in de Hoge Venen en 8 graden in de Kempen.

Donderdagochtend kan er wat mist zijn in de Ardennen. Elders is er plaats voor opklaringen. Het blijft droog, bij maxima van 9 tot 13 graden. De wind neemt in kracht af.

Vrijdag wordt een zonnige dag verwacht, met soms veel hoge bewolking. De maxima schommelen rond 13 of 14 graden in het centrum van het land. Vrijdagnacht zou een nieuwe regenzone ons land bereiken, gevolgd door een weekend met geregeld regen. De maxima liggen ook dan rond 13 of 14 graden.