Regenzone en rukwinden trekken over het land HR

24 september 2019

06u24

Bron: Belga 4 Weernieuws Een vrij actieve regenzone trekt dinsdag van het westen naar het oosten over het land. Het wordt vrij winderig met maxima tussen 14 en 19 graden, zo voorspelt het KMI.

Dinsdag trekt een vrij actieve regenzone van het westen naar het oosten over ons land. Achter de regenzone wordt het onstabiel met opklaringen maar ook buien. Een donderslag is niet uitgesloten in het westen van het land. Het is vrij zacht met maxima tussen 14 en 16 graden in de Ardennen en tussen 17 en 19 graden elders. Er waait een matige tot soms vrij krachtige wijd uit zuid, ruimend naar zuid tot zuidwest achter de regenzone, met rukwinden tot 50 km per uur.

Dinsdagnacht is het gedeeltelijk tot zwaarbewolkt met enkele buien. In het westen kunnen de buien vrij intens zijn en vergezeld van onweer. De minima schommelen tussen 9 graden op de Ardense hoogten en 14 graden aan zee. Er staat een matige zuiden- tot zuidwestenwind en die vrij krachtig is aan zee met rukwinden tot 50 km per uur.

Woensdag is het wisselend bewolkt met soms felle buien, die vergezeld kunnen zijn van onweer in het westen van het land. De maxima schommelen tussen 13 en 18 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind.

Donderdag is het zwaarbewolkt met soms regen, met maxima rond 18 graden bij een matige zuiden- tot zuidwestenwind.

Vrijdag is het wisselend bewolkt en vaak droog, maxima rond 18 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind.

Meer over Ardennen

KMI

weer