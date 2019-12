Regenachtige ochtend met felle wind kv

15 december 2019

07u01

Bron: Belga 0 HET WEER Vanochtend is het nog betrokken met regen of buien. De laatste buien verlaten rond de middag ons land via het zuidoosten. Het wordt meestal droog en licht tot gedeeltelijk bewolkt.

Aan zee is een bui niet uitgesloten. In Belgisch Lotharingen blijft het betrokken met wat lichte regen. De maxima schommelen tussen 5 en 9 graden. De wind wordt in de loop van de dag matig uit zuidwest. In de ochtend waait het echter eerst nog vrij krachtig tot krachtig landinwaarts en krachtig tot zeer krachtig aan zee met pieken tot zo'n 85 km/ h of lokaal wat meer.

Vannacht blijft het droog in de noordelijke helft van het land met brede opklaringen en later veel hoge wolkenvelden. In het zuiden blijft het zwaarbewolkt met later wat lichte regen. De lage wolken kunnen het zicht beperken in Hoog- België. Minima tussen 3 en 6 graden. Meestal matige wind uit zuidzuidwest.



Morgen bereikt een regenzone ons land vanuit Frankrijk maar deze is maar weinig actief. Later op de dag verschijnen er opklaringen bezuiden Samber en Maas. Maxima tussen 6 en 10 graden bij een zwakke tot matige oosten- tot zuidoostenwind.

Dinsdag wordt het erg zacht met enkele opklaringen, vooral dan in het oosten. 's Avonds en 's nachts trekt een zwakke regenzone door ons land vanaf de kust. Maxima tussen 10 en 14 graden bij een meestal matige zuidenwind, die 's nachts ruimt naar het westen.

Woensdag bepaalt frisse maritieme lucht ons weer, gunstig beïnvloed door een hogedrukgebied over Frankrijk. Na het optrekken van het eventuele ochtendgrijs, blijft het meestal droog met wat zon.

