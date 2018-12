Regenachtige dagen in het vooruitzicht: vandaag zwaarbewolkt met motregen AW

05 december 2018

06u42

Bron: Belga 0 Weernieuws Het wordt vandaag al snel overal zwaarbewolkt met perioden van lichte regen of motregen, vooral dan over het westen. De maxima liggen tussen 5 en 8 graden ten zuiden van Samber en Maas en tussen 9 en 11 graden elders. De zwakke zuiden- tot zuidoostenwind wordt matig. Dat meldt het KMI.

Woensdagavond en in het begin van woensdagnacht trekt een wat actievere storing vanaf het westen over het land en gaat het tijdelijk regenen. In het tweede deel van de nacht wordt het vanaf de kust droger met nog kans op een bui. Het blijft meestal bewolkt. De temperaturen veranderen nauwelijks en liggen tussen 5 en 8 graden in de Ardennen en tussen 9 en 11 graden elders.

Donderdag is het zwaarbewolkt met soms wat lichte regen. Het is zacht bij maxima tussen 10 graden in de Ardennen en 13 graden in het westen.

Vrijdag gaat het eerst vrij stevig regenen en later vallen er buien vanaf de kust. De maxima liggen tussen 9 en 13 graden. De wind is matig tot vaak vrij krachtig, en aan zee krachtig, uit zuidwest, ruimend naar west.

Volgend weekend wisselen enkele opklaringen en soms intense buien elkaar af. De westen- tot noordwestenwind is aanhoudend strak. Het is minder zacht met maxima rond 7 of 8 graden in het centrum.

Begin volgende week stroomt er koudere polaire lucht over onze streken. De kans op een paar buien blijft bestaan met in de Ardennen mogelijk wat sneeuw. In vele streken gaat het 's nachts wellicht licht vriezen.

Meer over Ardennen

weer