Regenachtige dag vandaag met veel bewolking en mogelijk onweer

09 april 2019

06u29

Bron: belga 5 weernieuws De dag start met nevelig weer met veel bewolking en buien of perioden van regen. In de streken langs de Nederlandse grens blijft het droger en kunnen er enkele opklaringen voorkomen. In de loop van de namiddag worden vooral in de zuidelijke landshelft de buien actiever en vergroot de kans op lokaal onweer. De maxima liggen tussen 10 of 11 graden in de Ardennen, rond 13 graden in het centrum en 15 of 16 graden langs de Nederlandse grens. Dat meldt het KMI.

Vanavond is het vaak droog in het noorden, maar elders regent het soms nog of vallen er buien met kans op plaatselijk onweer. Volgende nacht wordt het geleidelijk overal droger met opklaringen vanaf het noorden. Langs de Franse grens blijft het zwaarbewolkt met perioden van regen of buien. De minima schommelen van 2 of 3 graden in de Hoge Venen en in de Kempen, rond 4 graden in het centrum tot 6 of 7 graden langs de Franse grens.

Morgenochtend is er langs de Franse grens tijdelijk nog kans op wat regen. Al snel is het overal droog met brede opklaringen. In de Ardennen wordt het eerder gedeeltelijk bewolkt. De maxima liggen tussen 9 en 13 graden. Er waait een matige en aan zee een vrij krachtige, schrale noordoostenwind.



Na een koude ochtend met lokale grondvorst wordt het donderdag overwegend zonnig. Een schrale noordoostenwind voert frisse en droge landlucht aan. De maxima liggen tussen 7 en 11 graden.

Vrijdagochtend is het opnieuw behoorlijk koud met brede opklaringen. Vanaf het noordoosten verschijnen er overdag meer wolken en in de namiddag is een buitje niet uitgesloten. De maxima liggen tussen 5 en 10 graden.

Zaterdag is het wisselend bewolkt met kans op wat lichte neerslag. Het is zeer fris voor de tijd van het jaar met amper maxima van 3 tot 8 graden.

Zondag lijkt het overwegend droog te blijven met zon en wolken. Het kwik klimt nog steeds niet hoger dan 8 graden in het centrum. Ook maandag lijkt een droge dag te worden met opklaringen en wolken. Het wordt zachter met maxima tot 13 graden.

