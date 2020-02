Regenachtige dag met rukwinden tot 80 km/uur, mogelijk eerst sneeuw in Ardennen jv

13 februari 2020

06u54

Bron: belga 3 Weernieuws Er trekt vandaag een actieve regenzone van west naar oost over België. In de Ardennen wordt de regen voorafgegaan door sneeuw of smeltende sneeuw. Na de middag wordt het wisselvallig vanaf het westen met soms vrij intense buien die plaatselijk gepaard kunnen gaan met onweer, korrelhagel en windstoten. Het wordt geleidelijk zachter met maxima tussen 4 graden op de Ardense hoogvlakten en 9 graden in het westen van het land. De rukwinden kunnen tijdelijk 60 tot 80 kilometer per uur halen, zo meldt het KMI.

Vanavond vallen er nog enkele stevige buien, vooral in het oosten van het land. Later op de nacht wordt het droger vanaf de kuststreek en is het wisselend tot zwaarbewolkt. De temperaturen dalen naar 1 tot 6 graden.

Morgen is het veelal bewolkt maar droog. Maxima van 5 tot 10 graden bij een zwakke tot vaak matige wind die krimpt van westzuidwest naar zuidzuidwest.

Zaterdag is het zwaarbewolkt met soms wat regen over het westen. Ook zaterdagnacht valt er af en toe wat regen. De matige zuidzuidwestenwind neemt geleidelijk toe, naar vrij krachtig tot krachtig met 's avonds pieken rond 70 kilometer per uur, die in de nacht toenemen tot zo'n 80 kilometer per uur. Het wordt zeer zacht met maxima van 8 tot 13 graden.

Zondag is het overwegend zwaarbewolkt met enkele perioden van regen. Het is zeer zacht met lokaal tot 15 graden. Er zijn opnieuw rukwinden mogelijk tot 80 à 90 kilometer per uur.

Maandag wordt het wisselvallig met enkele buien en maxima rond 9 graden. Dinsdag wordt het wisselend bewolkt met buien, bij maxima rond 9 graden in het centrum.

Meer over KMI

Ardennen

België

weer