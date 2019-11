Regenachtige dag, maar uitzicht op een droog weekend IB

07 november 2019

06u56

Bron: Belga 0 Weernieuws Vandaag trekt een regenzone over het land, maar na de middag wordt het vanaf het westen droger. Dat meldt het KMI. De maxima schommelen tussen 6 en 10 graden. Morgen blijft het droog, net zoals zaterdag, al is dan een enkele bui mogelijk.

Vandaag trekt een vrij actieve regenzone over ons land vanaf de Franse grens, gevolgd door enkele buien met in het westen lokaal kans op een donderslag. De wind is matig, en aan de kust en op de Ardense hoogten soms vrij krachtig uit zuid tot zuidoost, later ruimend naar zuidwest. Rukwinden tot 60 km/u zijn mogelijk in de Ardennen.

Komende nacht wordt het droog met brede opklaringen. De minima zijn licht positief of net onder 0 in de Ardense valleien. Het KMI verwacht grondvorst op veel plaatsen.

Morgen blijft het droog met opklaringen en bewolkte perioden. De maxima schommelen tussen 6 en 10 graden. De wind waait zwak tot soms matig uit zuidelijke of veranderlijke richtingen.

Zaterdag blijft het op een enkele bui na, meestal droog met tijdelijk veel wolken in de zuidelijke helft van het land en meer opklaringen in het noorden. Maxima rond 8 à 9 graden.

