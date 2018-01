Regenachtig maar bijzonder zacht, morgen tot 14 graden LVA

23 januari 2018

06u43

Bron: Belga 0 Weernieuws Dinsdag begint overal zwaarbewolkt. Een storing met lichte regen of motregen trekt vanaf het westen langzaam door ons land, en achter die neerslagzone zitten nog meer wolken met kans op gedruppel. Het is wel zeer zacht voor de tijd van het jaar: 4 graden in de Hoge Ardennen en tot 12 graden over het westen.

Het blijft ook in de nacht van dinsdag op woensdag zwaarbewolkt met overal veel lage wolken, die in de Ardennen het zicht beperken. Lokaal valt er wat lichte regen of motregen, vooral ten zuiden van Samber en Maas. Het is bijzonder zacht met minima die al 's avonds worden opgetekend: waarden tussen 4 en 12 graden.

Woensdag voert een zuidwestelijke stroming zachte maar vochtige lucht naar ons land. Het blijft overwegend betrokken en soms valt er hier en daar wat motregen. De temperaturen stijgen naar 8 tot 13 of lokaal 14 graden. Hierbij waait wel een vrij krachtige en aan zee soms een krachtige wind uit het zuidwesten. Aan het eind van de dag bereikt een actieve regenzone de kust, die woensdagnacht landinwaarts trekt.

Die regenzone trekt donderdag verder naar het zuidoosten. Achter deze storing stroomt er iets minder zachte lucht over België, waardoor de maxima in de voormiddag bereikt worden: we halen 6 tot 9 graden. In de namiddag verliezen we enkele graden. In de Ardennen regent het waarschijnlijk nog de hele namiddag, elders wordt het stilaan overwegend droog met enkele opklaringen.