Regenachtig en koel

06 november 2019

06u34

Bron: Belga 0 Weernieuws Een regenzone trekt vandaag, na het oplossen van het ochtendgrijs langzaam over ons land, van de kust naar de Ardennen. Na de middag wordt het droger in de kuststreek en in het noordwesten van het land met enkele opklaringen. Maxima tussen 6 graden op de Ardense hoogvlakten en 11 graden aan zee. Dat meldt het KMI.

De buien verlaten tegen 's avonds laat het oosten van het land, en het wordt tijdelijk droger. In de loop van de nacht trekt een nieuwe neerslagzone ons land binnen vanaf de Franse grens. De minima liggen 's nachts tussen 3 graden in de Hoge Venen en 7 graden in Vlaanderen.

Morgen trekt een nieuwe actieve regenzone over ons land vanaf de Franse grens. De maxima schommelen tussen 5 graden op de Ardense hoogten en 10 graden in Vlaanderen. Morgennacht wordt het droger met opklaringen en lichte nachtvorst aan de grond in het oosten van het land.



Vrijdag blijft het op de meeste plaatsen droog met opklaringen en bewolkte perioden. Een regenzone die blijft slepen over de Noordzee kan af en toe zorgen voor een buitje in de kuststreek. De maxima schommelen tussen 4 en 9 graden.

Het weekend begint meestal droog met af en toe wat zon. Hier en daar vallen enkele buien, vooral in de kuststreek. De maxima schommelen tussen 5 en 9 graden. Zondag verwachten we vrij veel bewolking met regen, vooral in de streken langs de Franse grens. 's Ochtends is er tijdelijk kans op wat smeltende sneeuw op de Ardense hoogten. Maxima van 3 tot 9 graden.

