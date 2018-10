Regenachtig begin van de dag, maar na de middag droog met opklaringen IB

03 oktober 2018

Bron: Belga 3 Weernieuws Het is vandaag eerst gedeeltelijk tot soms zwaarbewolkt met kans op wat lichte motregen. Na de middag wordt het dan overal droog met opklaringen. Maxima tussen 10 graden in de Hoge Venen en 15 graden aan zee, bij een zwakke of matige noordwestenwind. Dat meldt het KMI.

Vanavond en vannacht verwacht het KMI licht bewolkt en droog weer met over het zuiden van het land evenwel kans op wat nevel of enkele mistbanken. Over het noorden hangen er meer wolken en is er kans op wat lichte (mot)regen. De minima liggen tussen 3 en 11 graden. De wind waait zwak uit zuid tot zuidwest.

Morgenochtend begint zonnig in het zuiden van het land, terwijl we over het noorden aanvankelijk nog veel bewolking verwachten. Gaandeweg worden de opklaringen breder en lost de bewolking verder op. In de Ardennen liggen de maxima rond 14 of 15 graden, op de meeste andere plaatsen stijgen de temperaturen tot 18 of 19 graden. De wind waait zwak uit zuid tot zuidoost in de zuidelijke landshelft, terwijl in het noorden een eerder matige zuidwestenwind waait.

Vrijdag wordt een mooie najaarsdag met zonnig en droog weer. De maxima liggen op veel plaatsen rond 18 of 19 graden bij een overwegend zwakke wind uit zuid tot zuidoost. Zaterdag wordt een zachte dag met maxima tot 20 graden. Later op de dag of tijdens de daaropvolgende nacht trekt een neerslagzone doorheen België. De verwachtingen zijn evenwel erg onzeker, aldus het KMI.

Zondag verwacht het KMI veel bewolking en vooral het eerste deel van de dag ook regen. Het temperatuurverschil met zaterdag is groot: de maxima liggen tussen 11 en 15 graden. Er staat een onaangename noordenwind.

Begin volgende week wordt het weerbeeld opnieuw gunstiger met meer zon en hogere temperaturen.

