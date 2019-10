Regen zorgt voor chaotische ochtendspits: meer dan 150 km file op de snelwegen ttr

21 oktober 2019

06u33

Bron: belga 20 weernieuws Automobilisten trekken deze ochtend best extra tijd uit voor hun verplaatsing. Een typische natte herfstspits zorgt her en der voor ongevallen en files. Het gaat daarbij meestal om kleine aanrijdingen zonder veel erg. Dat is vernomen bij het Vlaams Verkeerscentrum. Het is op veel plaatsen in Vlaanderen uitkijken voor watergladheid en wateroverlast.

Op de Brusselse binnenring staat een file, na een eerder ongeval op de E40 in Sterrebeek in de richting van Leuven. Daar waren een tijd drie van de vier rijstroken versperd, maar is de weg omstreeks 07.00 uur wel weer vrijgegeven. Op de Antwerpse ring zorgt een ongeval ter hoogte van Borgerhout in de richting van Gent voor hinder. LEES HIER. Rijden bij regenweer? Met deze tips kan u veilig de weg op

“Herfst op de weg... We zijn het intussen helaas alweer gewoon. Deze regenspits veroorzaakt nu al 150 km file op de snelwegen. Er gebeurden al tal van ongevallen”, tweet Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum.

Vandaag blijft het overwegend zwaarbewolkt. Dat meldt het KMI. Tijdens de ochtend vallen er in het uiterste westen en noordwesten nog enkele fikse buien. Later overdag verwachten we overal nog af en toe wat lichte regen of een paar buitjes. De maxima liggen tussen 11 en 15 graden. Er waait een matige en over het oosten soms een vrij krachtige wind uit zuidelijke tot zuidwestelijke richtingen. Over het westen is de wind tijdelijk zwak en veranderlijk. Over het oosten van het land zijn rukwinden tot 50 à 60 km/u mogelijk.

Vanavond valt er hier en daar nog wat lichte neerslag, vooral dan in het westen. In de nacht wordt het overwegend droog met doorgaans veel bewolking. Plaatselijk kunnen er opklaringen verschijnen, wat kan leiden tot vorming van nevel of mistbanken. De minima schommelen tussen 6 en 11 graden. De wind wordt stilaan zwak uit zuidzuidwest. Aan zee draait de matige zuidzuidwestenwind naar noordnoordwest.

Morgen is het eerst op de meeste plaatsen grijs met nevel, mist of laaghangende bewolking. In de loop van de voormiddag trekt dit op en wordt het wisselend bewolkt. Op een lokaal buitje in het noorden na blijft het droog. Maxima tussen 12 en 16 graden bij een zwakke en veranderlijke wind.

Woensdag blijft het droog en wordt het vrij zonnig en zacht met nu en dan wat meer wolkenvelden. Maxima tussen 15 en 19 graden bij zwakke oosten- tot zuidoostenwind.

Donderdag wordt het, na het optrekken van het ochtendgrijs, opnieuw zacht en vrij zonnig. Maxima tussen 16 en 20 graden bij zwakke zuidwestenwind.

Vrijdag wordt het wisselend bewolkt en blijft het vrijwel overal droog. Aan zee is een enkele buitje niet uitgesloten. De maxima liggen tussen 13 en 17 graden bij een zwakke tot matige zuidwestelijke wind.

Zaterdag blijft het droog met zon en wolken. 's Ochtends is er vooral in het zuiden van het land kans op mist. De maxima schommelen tussen 13 en 18 graden bij een zwakke tot matige wind uit zuid tot zuidwest.

Zondag verloopt rustig en overwegend droog. Het is nog steeds vrij zacht.