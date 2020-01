Regen vandaag, weekend wisselvallig jv

17 januari 2020

06u28

Bron: belga 8 Weernieuws In de loop van de dag trekt een storing van west naar oost over het land en wordt het zwaarbewolkt met perioden van regen. Daarna wordt het vanaf de kust wisselvallig met enkele opklaringen, maar ook buien. De maxima zijn nog altijd zacht voor de tijd van het jaar en liggen tussen de 6 en 11 graden. De wind waait matig uit het zuiden, na de storing ruimend naar het zuidwesten met winden tot rond 50 km/u, meldt het KMI.

Morgen wordt het wisselend bewolkt en kan er hier en daar een bui vallen, op de Ardense hoogten met een winters karakter. De maxima schommelen tussen 2 graden in de Hoge Venen en 7 graden aan de kust. Aan de kust waait een matige wind uit het westen, ruimend naar het noordwesten. Elders waait er een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten tot westen, later uit het westen tot noordwesten.

Zondag wordt het op de meeste plaatsen licht tot wisselend bewolkt, in de Ardennen wisselend tot zwaarbewolkt. Het blijft overwegend droog, maar lokaal kan een buitje vallen, eventueel met winters karakter in de Ardennen. De temperaturen liggen rond de normale waarden voor dit seizoen met maxima tussen 2 en 8 graden. In de nacht naar maandag kan het op meerdere plaatsen gaan vriezen. De wind waait zwak tot matig uit noordwest.