Regen maakt plaats voor streepje zon, rukwinden tot 75 km/uur jv

07 februari 2019

06u40

Bron: belga 0 Weernieuws Na het verdwijnen van een regenzone zou het in Vlaanderen eerder droog moeten blijven vandaag. Er staat wel veel wind, met rukwinden tot 75 kilometer per uur. De komende dagen valt er geregeld neerslag. Dat meldt het KMI.

Vanochtend trekt een regenzone geleidelijk weg uit het oosten van het land. Ze wordt gevolgd door tijdelijk droger weer met opklaringen. In de loop van de namiddag verschijnen er meer stapelwolken, die vooral in de zuidelijke helft van het land enkele lokale buien kunnen produceren.

De maxima liggen tussen 4 graden in de Hoge Venen en 9 of 10 graden in het westen. De wind waait vrij krachtig tot soms krachtig uit het zuidwesten, met rukwinden tot rond 75 kilometer per uur. Op het einde van de namiddag neemt de wind wat af.

Vanavond is het wisselend bewolkt met hier en daar nog een bui. 's Nachts wordt het eerst droger, maar tegen morgenochtend kan er weer motregen vallen vanaf het westen. De minima liggen tussen 1 graad in de Hoge Venen en 7 graden in Laag-België.

Van vrijdag tot zondag wordt er geregeld neerslag verwacht en zou het vaak ook stevig waaien. De maxima liggen rond 9 graden in het centrum. Het weerbeeld zou ook begin volgende week gelijkaardig blijven.