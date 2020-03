Regen is het land nog niet uit: uitkijken naar droge pauzes en opklaringen HAA ADN

06 maart 2020

07u09

Bron: Belga 10 Weernieuws Vrijdag start zwaarbewolkt met in de voormiddag nog perioden met regen. In de namiddag wordt het droger en verschijnen er opklaringen. Het KMI verwacht maxima tussen 3 graden in de Ardennen en 8 graden in Vlaanderen.

De zware regenval van de afgelopen nacht heeft vooral in Henegouwen her en der geleid tot ondergelopen wegen en kelders. Vooral in Doornik en omgeving waren er problemen, net als in Komen-Waasten aan de grens met West-Vlaanderen. Verder moest de brandweer ook uitrukken naar Antoing, Péruwelz, Brunehaut en Leuze-en-Hainaut. Wellicht zullen de brandweerdiensten ook vrijdagochtend nog moeten gaan helpen.

Eerst zwaarbewolkt met regen, later vanaf de kust wisselende bewolking met lokale buien, dan meestal droog in het W, 4-8 graden, 3-4 Bft NW, aan zee 4-5. David Dehenauw(@ DDehenauw) link

We zijn immers nog niet van de regen verlost. De dag begint zwaarbewolkt met regen. Op de Hoge Venen kan er wat winterse neerslag vallen. In de namiddag is er plaatselijk nog een bui mogelijk. De wind waait matig en aan zee vrij krachtig uit noordwest. Windsnelheden van 50 tot 60 kilometer per uur zijn mogelijk.



Vrijdagavond kan er nog tijdelijk wat regen vallen of wat winterse neerslag in de Ardennen. In het tweede deel van de nacht wordt het geleidelijk droger en komen er soms brede opklaringen. De minima liggen tussen -1 graad langs de Franse grens en op de Hoge Venen en tot 4 graden aan de kust. De wind wordt zwak tot matig en krimpt van noordwest naar zuidwest.

Weekend

Zaterdag wisselen opklaringen af met zwaarbewolkte perioden. Het blijft dan overwegend droog, op enkele lichte geïsoleerde buitjes na. We halen 5 graden in de Hoge Venen en lokaal 10 graden in Vlaanderen. Er staat daarbij een zwakke tot matige westenwind, krimpend naar het zuidwesten.

Zondag trekt een nieuwe regenzone van west naar oost over het land. De regen wordt gevolgd door opklaringen met nog kans op buien. De maxima schommelen tussen 6 graden in Hoog-België en 9 tot 11 graden in Laag-België.