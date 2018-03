Regen en wind Het weer met Jill Peeters: weersvoorspelling 28 maart Jill Peeters

27 maart 2018

Het is al meteen zwaar bewolkt woensdagochtend, maar het zal wel nog niet overal aan het regenen zijn. In de loop van de ochtend begint het te regenen aan zee, en die regen schuift dan landinwaarts. De rest van de dag blijft het nat, en met momenten kan het goed doorregenen, met lokaal onweer. In de loop van de avond wordt het dan stilaan droog, en zijn er zelfs opnieuw wat opklaringen. De maxima liggen rond 7 graden. De wind waait matig, maar er zijn harde rukwinden mogelijk.

