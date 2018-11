Regen en maximum 11 graden in Vlaanderen, in zuiden en oosten van het land tot 16 à 17 graden HR

12 november 2018

06u36

Bron: Belga 0 Weernieuws Er worden vandaag veel wolken met regen verwacht, die in meerdere streken lange tijd aanhoudt. Over het oosten en het zuidoosten van het land echter komt er tijdelijk een droge periode. Op het einde van de dag verschijnen er over het westen opklaringen en wordt het ook droger. De maxima schommelen rond 11 graden in grote delen van Vlaanderen, maar klimmen over het zuiden en het oosten tot 16 of 17 graden.

Er waait meestal een zwakke tot matige zuidwestenwind. In Hoog-België is de wind matig tot vrij krachtig met rukwinden tot 60 km/u, zegt het KMI.

Volgende nacht wordt het in vele streken droog met stilaan meer opklaringen vanaf het westen. Over het zuidoosten blijft het wel zwaarbewolkt met nog steeds kans op wat regen. De minima liggen tussen 6 graden in de Hoge Venen en 9 graden aan de kust. De zuidwestenwind is matig, aan de kust soms vrij krachtig met daar pieken tot 50 km/u.

Dinsdag is er aanvankelijk over het westen en het noordwesten nog kans op buien. Daarna wordt het overal overwegend droog met opklaringen. De maxima liggen tussen 8 en 13 graden. De wind waait matig of lokaal eerst nog vrij krachtig uit zuidwest met rukwinden tot 50 of 60 km/u.

Woensdag en donderdag krijgen we, dankzij een hogedrukgebied boven het oosten van Europa, droog weer met veel zon. In de Ardennen is er kans op hardnekkig ochtendgrijs. De maxima liggen woensdag tussen 10 en 14 graden en donderdag tussen 11 en 16 graden.