Regen en felle wind, maar tot 10°C

07u13

Vandaag is het eerst nog zeer wisselvallig met vooral in het zuiden nog stevige buien met smeltende sneeuw. In de namiddag neemt de intensiteit van de buien af, net als hun aantal. De maxima liggen tussen 0 graden in de Hoge Venen en 7 graden aan zee, meldt het KMI.

Morgenochtend verlaat de actieve regenzone het noorden van het land en wordt het er vaak droog, met later eventueel enkele buien. Verder naar het zuiden sleept de regenzone nog een tijdlang over het land. In de loop van de dag worden buien gevormd, die geleidelijk frequenter en intenser worden en in de Ardennen een winters karakter krijgen.

De aangevoerde lucht is relatief zacht, waardoor de temperaturen stijgen tot 5 graden in de Hoge Venen en 9 of 10 graden elders. De wind waait nog steeds matig tot vrij krachtig, met vooral voor de middag nog rukwinden tot 80 km/u in het noorden van het land. In het zuiden blijven de hele dag rukwinden mogelijk tot 80 à 90 km/u of nog iets meer.

Vrijdag blijft het wisselend tot zwaarbewolkt met enkele regenbuien, in de Ardennen mogelijk buien van smeltende sneeuw of sneeuw. Het wordt niet veel warmer dan 4 à 5 graden in het centrum van het land bij een nog steeds goed voelbare wind uit zuidwest.

Zaterdag verwacht het KMI grijs, maar overwegend droog weer. Lokaal kan wat lichte regen vallen of in de Hoge Venen zelfs enkele sneeuwvlokken. Maxima tussen 0 en 5 graden, 's nachts gaat het op de meeste plaatsen lichtjes vriezen.

Zondag neemt vanaf het westen de bewolking toe en volgt in de loop van de dag ook regen. Weinig variatie in de temperaturen bij een matige tot vrij krachtige zuidenwind.

Na het weekend lijkt een hogedrukgebied nabij Scandinavië ons weerbeeld te zullen beïnvloeden. Het wordt dan meestal droog, maar zwaarbewolkt. De maxima schommelen rond 5 à 6 graden in het centrum van het land.