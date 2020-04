Regen en buien, donderslag niet uitgesloten LH

28 april 2020

06u31

Bron: Belga 0 Weernieuws Deze ochtend is het erg bewolkt met regenperiodes of buien. In de namiddag wordt het gedeeltelijk tot zwaarbewolkt en wordt het tijdelijk iets droger vanaf de Franse grens. Toch kunnen er zich nog enkele buien ontwikkelen. Ook een donderslag is niet uitgesloten. De maxima liggen tussen 13 graden aan zee en in de Hoge Venen en 17 of 18 graden in het binnenland. In de noordelijke landshelft waait eerst een zwakke tot matige wind uit oost tot noordoost, maar deze wordt in de loop van de dag matig uit het zuidwesten. Dat meldt het KMI.

Vanavond wordt het wisselend bewolkt met kans op enkele buien. Tijdens de nacht wordt het zwaarbewolkt en kunnen er nog steeds enkele druppels vallen. De minima liggen tussen 7 en 9 graden.

Woensdag is het wisselend tot zwaarbewolkt met kans op enkele plaatselijke buien. Op het einde van de dag neemt de bewolking toe en gevolgd door matige regen tijdens de nacht van woensdag op donderdag. De maxima liggen rond 13 graden in Hoog­-België, rond 15 of 16 graden aan de kust en rond 17 graden in het binnenland.

Donderdag is het eerst zwaarbewolkt met perioden van regen. Later wordt het wisselvallig met kans op enkele stevige buien. Een donderslag is niet uitgesloten. De maxima schommelen tussen 12 graden in de Ardennen en 16 graden elders.

Vrijdag is het wisselend bewolkt met kans op enkele buien. Het blijft vrij fris met maxima tussen 12 en 15 graden.

Ook zaterdag is het wisselend bewolkt met kans op buien, soms plaatselijk intens. De maxima schommelen rond 14 graden in het centrum van het land.

Zondag is het overwegend droog. Een lokale bui blijft mogelijk vooral in de noordoostelijke helft. Het is gedeeltelijk bewolkt. De maxima schommelen rond 15 of 16 graden in het centrum van het land.

Maandag zou het meestal droog blijven met bewolkte perioden en opklaringen. Het wordt iets zachter met maxima tot 20 graden.