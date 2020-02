Recordwinter op komst in Zwitserland: nooit zo warm sinds 1864 Hans Renier

21 februari 2020

14u04

Bron: MeteoSuisse 0 Weernieuws Zwitserland is op weg naar recordwinter. Nog nooit zijn in het land, sinds de metingen in 1864 van start gingen, zo’n zachte temperaturen gemeten als dit jaar. De gemiddelde temperatuur ligt er voor deze winter voorlopig zelfs boven nul graden.

“De voorbije 155 jaar gebeurde het nog maar vier keer dat gemiddelde temperatuur voor het hele land in de winter hoger uitkwam dan nul graden”, meldt MeteoSuisse. Volgens de weerdienst zijn zo’n milde winters bovendien een fenomeen van de laatste 30 jaar. Tussen 1864 en 1990 was de gemiddelde wintertemperatuur steeds negatief. Alleen in 1990, in 2007 en in 2016 kwam de temperatuur boven nul graden uit.

De winter van 2019-2020 lijkt een record te gaan opleveren. De temperatuur ligt bijna 3 graden boven het gemiddelde tussen 1991 en 2020.

