Recordhoeveelheid CO2 in atmosfeer in 2016

Bron: BBC 7 Archiefbeeld ter illustratie. Weernieuws De CO2-concentratie in de atmosfeer heeft vorig jaar een recordhoogte bereikt. De toename in 2016 lag 50 procent hoger dan het gemiddelde in de afgelopen tien jaar, meldt de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO).

Het broeikasgasverslag van de WMO is gebaseerd op metingen in 51 landen. Meetstations verspreid over de hele wereld meten concentraties van verschillende gassen, waaronder koolstofdioxide, methaan en distikstofmonoxide. De gepubliceerde cijfers geven weer welke hoeveelheden in de atmosfeer achterblijven nadat aanzienlijke hoeveelheden gassen geabsorbeerd zijn door oceanen en de biosfeer.

De gemiddelde CO2-concentratie bereikte vorig jaar een piek van 403,3 deeltjes per miljoen. Een jaar eerder was dat nog 400. "Dat is de grootste toename die we hebben gezien in de dertig jaar dat we met dit netwerk van meetstations werken", zegt Oksana Tarasova van de WMO aan de BBC.

Volgens de onderzoekers heeft een combinatie van menselijke activiteiten en het weerfenomeen El Niño geleid tot een CO2-niveau dat in 800.000 jaar nooit eerder gezien is. Dat kan de klimaatdoelstellingen grotendeels onhaalbaar maken, klinkt het.

Onderzoek heeft uitgewezen dat de uitstoot van menselijke bronnen de voorbije jaren vertraagd is toegenomen. Volgens Tarasova doet enkel het totaal van de gassen in de atmosfeer er echt toe, aangezien CO2 eeuwenlang actief blijft. De afgelopen zeventig jaar lag de hoeveelheid CO2 bijna honderdmaal hoger dan aan het einde van de laatste ijstijd.

