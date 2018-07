Recordhitte in Japan: 41,1°C, meer dan 50 doden, tienduizenden in ziekenhuis HA

23 juli 2018

08u42

Bron: ANP, Reuters 0 Weernieuws De aanhoudende hitte in Japan heeft geleid tot nieuwe plaatselijke temperatuurrecords. In de stad Kumagaya, ten noordwesten van de hoofdstad Tokio, steeg het kwik tot 41,1 graden.

Nooit eerder was het volgens de Japanse meteorologische dienst zo warm in dat deel van het land, dat de laatste maanden geteisterd wordt door extreme weersomstandigheden. Na de ongekend zware regenval en overstromingen vorige maand in het westen van Japan, waardoor zo'n tweehonderd doden vielen, worden grote delen van het land sinds twee weken geteisterd door extreme hitte.

Het aantal dodelijke slachtoffers als gevolg van de hitte is opgelopen tot boven de vijftig, van wie de meeste als gevolg van zonnesteek. Tienduizenden mensen belandden in het ziekenhuis omdat ze door de warmte onwel werden. Het kwik stijgt regelmatig tot 40 graden. Vooral ouderen, maar ook kinderen zijn kwetsbaar in de warmte.

Het is al warm in Japan sinds juni. De weerdeskundigen raden mensen aan de straten te mijden, genoeg water te drinken en te verblijven in ruimtes die voorzien zijn van airconditioning.