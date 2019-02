Record: warmste 25 februari ooit Redactie

25 februari 2019

Bron: belga 4 Weernieuws We beleven vandaag de warmste 25 februari ooit. Omstreeks het middaguur was het al 15,8 graden in Ukkel. Daarmee ligt het oude dagrecord van 15,4 graden uit 1964 al in de prullenmand, meldt weerman David Dehenauw van het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI). Voor de definitieve maximumtemperatuur is het wachten tot deze namiddag.

Ook morgen zal een dagrecord sneuvelen. Het staat nu op 15,7 graden en dateert uit 1922, terwijl maximumtemperaturen rond de 17 à 18 graden voorspeld worden. Ook het dagrecord voor 27 februari - 17,3 graden uit 1959 - loopt gevaar, maar dat is minder zeker.

Tien dagen geleden, op 15 februari, mocht ook al een dagrecord in de prullenmand. Het werd toen 18,1 graden in Ukkel. Het record daarvoor, 17,2 graden, dateerde van 15 februari 1998.

De hoogste temperatuur gemeten in februari in Ukkel was 18,7 graden op 28 februari 1960.

