Record verbroken: met gemiddeld 33,5 graden hebben we warmste week achter de rug sinds begin waarnemingen Koen Van De Sype

13 augustus 2020

Met gemiddeld 33,5 graden in Ukkel hebben we de warmste week sinds het begin van de metingen in 1833 achter de rug. Dat meldt weerman David Dehenauw op Twitter. Het vorige record dateerde van de legendarische zomer van 1976. Ook vandaag is het overigens nog altijd puffen, met maxima van 30 graden en meer. Lokale onweersbuien zouden evenwel voor afkoeling kunnen zorgen.



Het nieuwe record werd gevestigd tussen 6 en 12 augustus. Ook in Chièvres, Deurne, Zaventem en Kleine Brogel was de gemiddelde maximumtemperatuur in die periode volgens Dehenauw tussen 33,9 en 34,6 graden. Maar niet al die stations bestonden al in 1976, zodat vergelijking niet altijd mogelijk is.

Als we de gemiddelde synoptische maximumtemperatuur van de voorbije 7 dagen (6-12/8) beschouwen, dan is het in Ukkel de warmste week geworden sinds 1833 met een waarde van 33,5 graden. De 2de warmste week is 30/6-6/7 uit 1976 met 33,4 graden als gemiddelde synoptische Tmax. David Dehenauw(@ DDehenauw) link

Het vorige record dateerde van de zomer van 1976, die vaak omschreven wordt als de heetste zomer ooit. Toen werd tussen 30 juni en 6 juli een gemiddelde temperatuur opgemeten van 33,4 graden. Die hittegolf duurde overigens bijzonder lang: 17 dagen volgens het KMI. De állerlangste hittegolf in de boeken dateert van 1947 en duurde maar liefst 19 dagen, van 10 tot en met 28 augustus.

We zijn trouwens nog niet meteen van de warmte af. Hoewel de temperatuur de komende dagen langzaam zal zakken, is ook in het weekend lokaal nog 30 graden mogelijk volgens het KMI.

Vandaag en de volgende dagen is er ook kans op hevige onweders. Hier kan je volgen waar de buien losbarsten.