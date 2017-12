Record: rampjaar 2017 zorgde voor ruim 260 miljard euro schade LB

De totale schade door natuurgeweld en door mensen veroorzaakte rampen komt dit jaar uit op zeker 306 miljard dollar of 260 miljard euro. Daarmee gaat het jaar 2017 de boeken in als een uitzonderlijk kostbaar jaar voor verzekeraars. Vorig jaar was het schadebedrag nog 188 miljard dollar, zo meldt herverzekeraar Swiss Re op basis van voorlopige cijfers.

Het totaal van dodelijke slachtoffers en vermissingen komt uit op ongeveer 11.000. Dat is even veel als een jaar eerder.

Orkanen

Vooral de orkanen Harvey, Irma en Maria zorgden voor veel schade en slachtoffers. Harvey zorgde vooral in de Amerikaanse staat Texas voor grote problemen. De andere twee troffen ook verschillende Caribische eilanden waaronder Sint-Maarten zwaar.

Het grootste deel van de schade was onverzekerd. In totaal moesten verzekeraars voor 136 miljard dollar uitkeren aan gedupeerden. Dat is het hoogste bedrag sinds Swiss Re het in 1970 begon bij te houden.