Prachtige ‘vurige regenboog’ schittert aan hemel sam

17 juni 2019

22u00

In Maleisië is op 28 mei een wonderbaarlijk weerfenomeen gefilmd in Kuala Lumpur. Een regenboog kwam piepen van achter een wolk, waarna het zonlicht weerkaatste op de ijskristallen in de wolken. Zo ontstond een zogenaamde ‘crown flash’.