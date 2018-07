Prachtige stofhoos gefilmd in Moorslede sam

15 juli 2018

12u23 4

Opmerkelijke beelden uit het West-Vlaamse Moorslede, waar een flinke stofhoos gisteren gras en stof de lucht inzoog. Een stofhoos is een wervelwind die op warme dagen kan ontstaan in de lucht boven een sterk opgewarmd oppervlak. Het traag wervelende natuurverschijnsel, ook zandhoos of stofduivel genoemd, was goed te zien tegen de lichtbewolkte hemel.

