Prachtige dag met opnieuw meer dan twaalf uur zon jv

26 maart 2020

07u03

Bron: belga 0 Weernieuws Het blijft vandaag zonnig en droog. Het is al de vijfde dag op rij met meer dan twaalf uur zon overdag. In de namiddag ontwikkelen zich soms wel enkele stapelwolken en er staat ook een schrale wind. De maxima liggen tussen 6 graden op de Ardense toppen en 11 graden in het binnenland. Dat meldt het KMI.

Donderdagavond en -nacht blijft het helder tot lichtbewolkt met hier en daar enkele hoge sluierwolken. Met minima van -2 graden in de Hoge Venen tot +3 graden aan de kust is het wat minder koud dan de voorgaande nachten.

Vrijdagochtend wordt het opnieuw erg zonnig in de meeste streken. In de namiddag neemt de bewolking wel toe vanaf het zuidoosten en wordt het gedeeltelijk tot soms zelf zwaarbewolkt ten zuiden van Samber en Maas. In de late namiddag bereiken de wolken ook het centrale en noordelijke deel van het land. Het blijft nog droog. De maxima liggen rond 9 graden aan de kust en in de Hoge Venen, en tussen 11 en 13 graden elders. In de Kempen kan het kwik stijgen tot 14 graden.

Zaterdag is het wisselend tot zwaarbewolkt. Vooral ten zuiden van Samber en Maas is er kans op een bui. De maxima liggen tussen 9 graden aan zee en 15 graden in Belgisch Lotharingen.

Zondag waait een onaangename, matige tot vrij krachtige wind uit het noorden tot het noordoosten. Het wordt half- tot soms zwaarbewolkt met kans op enkele lokale buien. Op de Ardense hoogten kunnen er 's nachts en 's ochtends enkele sneeuwvlokken vallen. Met maxima van 4 tot 9 graden is het een paar graden te koud voor de tijd van het jaar.

Ook maandag is het behoorlijk koud met een schrale noordoostenwind en hier en daar een bui van regen of korrelhagel. De maxima schommelen van 2 tot 8 graden. Dinsdag wordt het meer zonnig in het zuiden van het land, terwijl in Vlaanderen de bewolking talrijk aanwezig blijft. De maxima liggen tussen 3 en 9 graden.