Portugal geteisterd door bosbranden: acht gewonden, vermoedelijke brandstichter opgepakt

21 juli 2019

00u46

Bij de de zware bosbranden in het centrum van Portugal zijn al acht gewonden gevallen. Een man is er erg aan toe met zware brandwonden, melden de autoriteiten.

Inmiddels is er sprake van meer dan 1.100 brandweermannen die de vlammen bekampen in de bergachtige afgelegen regio rond Castelo Branco, 200 kilometer ten noorden van Lissabon. Zij krijgen hulp van blusvliegtuigen en -helikopters.

De vlammen woeden in de gemeenten Vila de Rei, Mação en Sertã, meldt de website van de Civiele Bescherming. In Vila de Rei is de situatie het ernstigst: het vuur is er vandaag nog steeds niet onder controle. De twee andere vuurhaarden zijn wel onder controle. De sterke wind en de hoge temperaturen, tot 35 graden, bemoeilijken de bluswerken. Indien nodig, zullen de hulpdiensten dorpen ook evacueren.

Volgens de gerechtelijke politie werd zondag in Castelo Branco een vermoedelijke brandstichter opgepakt. De 55-jarige man wordt ervan verdacht brand te hebben gesticht in de buurt van die stad, maar heeft wellicht geen rol gespeeld in de grote branden die zaterdagnamiddag zijn ontstaan.

President Marcelo Rebelo de Sousa heeft al z’n afspraken dit weekend afgezegd en is ter plaatse gegaan. In 2017 liet 114 mensen het leven bij bosbranden in dezelfde regio.