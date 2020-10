Polaire lucht zorgt voor koud weer en sneeuw in de Alpen Redactie

10 oktober 2020

14u26

Het smeltseizoen in de Alpen lijkt definitief ten einde gekomen. Met de aanvoer van koude, polaire lucht ligt de nulgradengrens onder 1500 meter. Vooral in Oostenrijk en in de Dolomieten valt er ook sneeuw van betekenis, tot 50 cm. "Eerder deze maand viel er ook elders in de Alpen al veel sneeuw", aldus Lander Van Tricht, glacioloog aan de VUB en weerexpert bij NoodweerBenelux

Een trog in de straalstroom zorgt vandaag en de komende dagen voor de aanvoer van maritiem polaire lucht in West-Europa. Dat is lucht die helemaal afkomstig is van het noorden van Europa volgens NoodweerBenelux. De temperaturen op 1500 meter schommelen rond of net onder het vriespunt wat enkele graden koeler is dan het langjarig gemiddelde voor de tijd van het jaar.

In combinatie met verse sneeuw lijkt het smeltseizoen van de gletsjers nu definitief ten einde te komen. De eerste resultaten tonen opnieuw een zeer groot verlies van ijs aldus Van Tricht die met een onderzoeksteam van de VUB zelf een gletsjer monitort in Zwitserland.

Dik pak sneeuw in Oostenrijk en in de Dolomieten

De ontwikkeling van een aparte lagedrukkern boven de Middellandse Zee zal extra vocht genereren in de oostelijke Alpen. Dat zal vooral in Oostenrijk en in de Dolomieten sneeuw van betekenis opleveren. Gemiddeld verwacht NoodweerBenelux 20-50 cm maar lokaal kan er nog meer sneeuw vallen. “In combinatie met de polaire lucht ligt de sneeuwgrens laag, tot onder 1500 meter. De hogere valleien zullen dus allemaal wit worden”, meldt Van Tricht. In de westelijke Alpen (Frankrijk en ook Zwitserland) valt er duidelijk minder sneeuw.