Plaatselijk felle buien vergezeld van onweer, vrij krachtige wind redactie bron: KMI

30 augustus 2020

06u20 0 Weernieuws Koele en onstabiele Noordzeelucht bepaalt vandaag nog steeds ons weer. Het is opnieuw wisselvallig met van in de ochtend buien in de kuststreek en in het noordwesten van het land. De buien kunnen plaatselijk fel zijn en vergezeld van onweer. De maxima schommelen tussen 16 en 21 graden.

In de loop van de dag trekken de buien verder naar het centrum en het oosten van het land. De wind wordt geleidelijk overal matig tot soms vrij krachtig uit noord tot noordwest. Aan zee is de wind vrij krachtig tot krachtig uit noord met rukwinden tot 70 km/u. Ook elders is er kans op windstoten tijdens de buien.

Vanavond en vannacht verplaatsen de buien zich stilaan naar het oosten en wordt het meestal droog met opklaringen. Er vormen zich lokaal lage wolken die vooral op de Ardense hoogten het zicht kunnen beperken. De minima dalen naar waarden tussen 8 graden in de Hoge Ardennen en 14 graden aan zee. De wind zwakt af, maar blijft meestal matig uit noord tot noordwest.

Maandag krijgen we een afwisseling van enkele opklaringen en veel wolkenvelden. 's Ochtends kan er nog wat lichte regen vallen in de Ardennen. Daarna wordt het overal overwegend droog met slechts hier en daar nog kans op een buitje. Het is koel voor de tijd van het jaar met maxima van 15 à 16 graden in de Ardennen, 16 graden aan de kust tot 17 à 19 graden elders. De wind is zwak tot matig, aan zee matig, uit noord tot noordnoordwest.



Dinsdag bij de start van het nieuwe schooljaar blijft het overwegend droog en wisselen zon en wolken elkaar af. Na een frisse nacht klimmen de maxima overdag niet hoger dan 14 tot 19 graden. De wind is zwak en veranderlijk tot noordelijk.

Ook woensdag wisselen wolken en opklaringen elkaar af en blijft het grotendeels droog. Over het noordoosten is de kans op een buitje iets groter. Met maxima van 14 tot 20 graden wordt het een paar graden zachter. Het is bijna windstil.

Donderdag wordt het zwaarbewolkt en trekt een regenzone van west naar oost door het land. De maxima schommelen tussen 16 en 21 graden. Er waait een zwakke tot matige wind uit zuidelijke richtingen.

Vrijdag is het vaak bewolkt met mogelijk wat lichte neerslag. Het is vrij zacht met maxima tussen 19 en 24 graden. De wind is zwak tot matig uit zuidwest tot west.



Zaterdag neemt de bewolking toe vanuit het noordwesten, gevolgd door regen. Aan de voorzijde van de regenzone wordt het nog vrij warm met maxima tussen 20 en 26 graden.