Pittige windstoten verwacht, maar storm Dennis wordt wellicht milder dan Ciara Redactie

14 februari 2020

19u46

Bron: NoodweerBenelux 0 Weernieuws Na het stormweer vorig weekend stond begin deze week al een nieuwe stormdepressie op het programma. De storm werd deze keer Dennis gedoopt en zal ons in de loop van zondag beïnvloeden. "Of het allemaal zo'n vaart zal lopen als bij storm Ciara valt nog te zien. De allerlaatste weerdata laten de windstoten iets minder hoog oplopen. Dat het onstuimig zal worden, dat is dan wel weer duidelijk", aldus Nicolas Roose van weerdienst NoodweerBenelux

Op de Atlantische Oceaan zorgt een sterk uitgediept lagedrukgebied voor flink stormweer in de buurt van IJsland. Het is de verwachting dat deze stormdepressie langzaam naar het oosten zal opschuiven en geleidelijk ook de Benelux zal beïnvloeden. Zo mogen we zaterdagnamiddag de eerste windstoten verwachten over het westen van België en Nederland. “De meeste weermodellen berekenen windvlagen van 50 tot 70 kilometer per uur met een lokale uitschieter tot 90 kilometer per uur tegen de avondperiode. De hoeveelheid neerslag blijft vooralsnog beperkt”, aldus Roose.

Mensen die de windsnelheden willen volgen, kunnen volgende live weerkaart gebruiken.

Zondag windstoten tot 90 kilometer per uur en regen in de namiddag

Op zondag staat ons een echte herfstdag te wachten. NoodweerBenelux verwacht reeds vanaf de ochtendperiode veel wind uit het zuidwesten. “Vooral over het westen van de Benelux zijn de kansen op pittige windstoten aanwezig. Later in de namiddag verschuift die kans heel geleidelijk naar het binnenland”, aldus de weerdienst.

Naast de wind moeten we ook rekening houden met een flinke plens regen die vanuit het westen komt opzetten. Na de passage van de neerslagzone wordt het geleidelijk iets rustiger met nog enkele lokale buien.

Dankzij de aanvoer van wind uit het zuidwesten kan het zondag op meerdere plaatsen uitermate zacht worden. “Weermodellen voorspellen een lokale 15 graden. Daarmee leven we toch enkele graden boven onze stand”, besluit Nicolas Roose.