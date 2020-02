Pittige buien trekken vandaag over ons land met korrelhagel, onweer en sneeuw in de Ardennen

Weernieuws

Vandaag bevinden we ons in beduidend koelere lucht dan voorbije dagen. Dat hebben we te danken aan een noordwestelijke luchtstroming die polaire lucht richting de Lage Landen stuwt. “In deze luchtsoort zitten ook enkele buienlijnen verscholen die later vandaag gepaard kunnen gaan met korrelhagel en/of een klap onweer. In de Ardennen kan er lokaal weer enkele centimeters sneeuw vallen”, aldus Nicolas Roose van weerdienst NoodweerBenelux