Pittige buien met mogelijk korrelhagel of onweer op komst Rukwinden tot 70 kilometer per uur mogelijk HAA

28 januari 2020

08u23

Bron: Belga, NoodweerBenelux 4 Weernieuws Vandaag moeten we rekening houden met flink wat buien en een krachtige bries uit het westen tot zuidwesten. In het binnenland kunnen de buien gepaard gaat met korrelhagel en onweer. In de hoger gelegen gebieden van de Ardennen gaat het sneeuwen. “Dit weerbeeld hebben we te danken aan een krachtig lagedrukgebied met kern ten noordwesten van het Verenigd Koninkrijk”, zegt Nicolas Roose van Vandaag moeten we rekening houden met flink wat buien en een krachtige bries uit het westen tot zuidwesten. In het binnenland kunnen de buien gepaard gaat met korrelhagel en onweer. In de hoger gelegen gebieden van de Ardennen gaat het sneeuwen. “Dit weerbeeld hebben we te danken aan een krachtig lagedrukgebied met kern ten noordwesten van het Verenigd Koninkrijk”, zegt Nicolas Roose van NoodweerBenelux

Vooral deze ochtend en voormiddag is het uitkijken voor enkele forse buien die gepaard gaan met korrelhagel en/of onweer. “De snipverkouden bovenlucht is de oorzaak van de intense regenbuien. Op 5.500 meter hoogte daalt de temperatuur naar -40°C wat voldoende is voor een grillig weerbeeld”, aldus Roose. Naast de buien moeten we vandaag ook rekening houden met een vrij krachtige bries uit het westen tot zuidwesten. Er zijn windstoten mogelijk tot 70 kilometer per uur.

Volg het onweer live via deze handige live bliksemradar.

Deze ochtend trekken de regenbuien ook over de hoger gelegen gebieden van de Ardennen. Vooral boven de 400 meter zullen deze exemplaren al snel evolueren naar sneeuwbuien waardoor er tijdelijk een gesloten sneeuwdek kan ontstaan van enkele centimeters. De beste plekjes om sneeuw te zien, zijn Baraque de Fraiture en Baraque Michel.

“Ook morgen (woensdag) is het in eerste instantie koud genoeg om sneeuwbuien te veroorzaken in de Ardennen. Elders in ons land gaat het vaak om regenbuien met mogelijk wat natte sneeuw in de ochtend”, aldus nog Roose. De maxima liggen morgen tussen 3 graden in de Hoge Venen en 8 graden aan de kust. De zuidwesten- tot westenwind waait matig tot soms vrij krachtig.